РИАМО - 5 июл. В Москве сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося ребенка, 12-летний мальчик пропал в районе Белорусского вокзала, говорится в сообщении пресс-службы управления Росгвардии по Москве.

«В дежурную часть вневедомственной охраны по Центральному административному округу Москвы поступила информация, что потерялся несовершеннолетний ребенок. По словам матери, она ненадолго отвлеклась, а ее 12-летний сын затерялся в толпе, и найти его самостоятельно женщине не удалось», — говорится в сообщении.

Приметы пропавшего передали всем экипажам групп задержания, патрулирующим улицы города.

Сотрудники ведомства нашли ребенка через 4 часа. Его доставили в отдел полиции и передали матери.