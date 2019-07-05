РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. В подмосковных Люберцах за I квартал текущего года выявлено с помощью камер видеонаблюдения 126 административных нарушений, сообщил начальник штаба МУ МВД России «Люберецкое» Станислав Жигалов.

В пятницу на совещании в МУ МВД России «Люберецкое» Жигалов подвел итоги работы сотрудников ведомства за I квартал 2019 года.

«В целях профилактики и предупреждения уличных преступлений в рамках развития «Безопасный регион» на территории обслуживания управления установлено 2 814 технических средств. С помощью камер видеонаблюдения выявлено 126 административных правонарушений и раскрыто 24 преступления», – сказал Жигалов.

Он отметил, что необходимо продолжить совместную работу по дальнейшему оснащению наиболее криминогенных мест камерами видеонаблюдения высокого разрешения и кнопками «Гражданин-Полиция».