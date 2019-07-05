РИАМО - 5 июл. Москвичи встретили ковчег с мощами святого Луки Крымского в столичном храме Живоначальной Троицы в Останкине, храм со святыней будет открыт для посетителей ежедневно с 7:00 до 21:00, передает в пятницу корреспондент РИАМО.

«Мы благодарны. Уже второй раз нам привозят мощи святителя Луки. Прихожане все ждут. Все готовы потрудиться и с благоговением встречать эту святыню. Все поклоняются мощам», - сказала одна из постоянных прихожан храма.

По словам другого прихожанина, Лука Крымский был хирургом, и именно по этой причине многие посетители молятся об успешном прохождении операции.

Встретить святыню пришли десятки москвичей, многие из них – целыми семьями.

До этого мощи святого Луки привозили в столицу в мае 2018 года. Поклониться мощам тогда пришли свыше 150 тысяч верующих.

Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в ХХ веке. Поскольку он при земной жизни много помогал людям как врач-хирург, верующие обращаются к нему с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.