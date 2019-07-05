РИАМО - 5 июл. Запуск первых двух маршрутов Московских центральных диаметров Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск состоится в ноябре, сообщил заместитель гендиректора РЖД – начальник центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов Олег Тони.

Он уточнил, что пока это будет совмещенное движение с пригородными электричками.

«Транспорт, с помощью которого можно за 20 минут доехать из области до центра города, - это, на мой взгляд, очень хорошая качественная услуга, которая будет востребована. С учетом новейшего состава и обеспечения хороших сервисов все это будет работать, вот уже первые два диаметра, первую очередь мы запускаем в ноябре этого года. По МЦК с ноября мы поедем с 4-минутным интервалом»», — сказал Тони на Московском урбанистическом форуме.

По его словам, предполагается, что в 2025 году все линии, связанные с МЦД, будут как минимум четырехпутными. Это позволит разделить электрички и поезда МЦД.

Проект МЦД включает пять маршрутов общей протяженностью 446 километров: Одинцово – Лобня, Нахабино – Подольск, Зеленоград – Раменское, Апрелевка – Балашиха и Пушкино – Домодедово.

Московский урбанистический форум открылся 4 июля. Главная тема форума - «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Мероприятие проходит сразу на трех площадках: в концертном зале парка «Зарядье», выставочном зале Манежа и в Гостином дворе. В выходные начнется открытый фестиваль форума, на котором все желающие могут познакомиться с мировыми архитектурными и строительными трендами.

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