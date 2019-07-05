РИАМО - 5 июл. Предприятия малого и среднего бизнеса (МСП) арендуют у Москвы свыше 2,5 тысяч объектов недвижимости, город активно поддерживает предпринимателей за счет льготных ставок на аренду, говорится в сообщении пресс-службы департамента городского имущества столицы.

«В настоящее время в Москве арендовано 6,7 тысячи объектов нежилой недвижимости общей площадью 1,6 миллиона квадратных метров, из них субъекты малого и среднего предпринимательства арендуют 2,6 тысячи городских помещений, то есть больше трети, общей площадью 446,2 тысяч квадратных метров, в том числе – по льготным ставкам аренды», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман на полях Московского урбанистического форума.

Городом проводится активная работа по имущественной поддержке малого и среднего бизнеса. По аренде нежилых помещений предоставляются льготные ставки.

Без проведения торгов малый бизнес может арендовать по ставке 4500 рублей за 1 квадратный метр в год нежилые помещения до 300 квадратных метров, и помещения различной площади по ставке 3500 рублей за 1 квадратный метр в год, которая устанавливается межведомственной комиссией.

В материале добавляется, что на открытых торгах у МСП есть возможность арендовать городские объекты на 10 лет по начальной ставке 4500 рублей за 1 квадратный метр в год и 1 тысяча рублей за 1 квадратный метр в год (подвальные помещения).

«Предоставляя нежилые помещения субъектам малого предпринимательства по льготным ставкам, город помогает им экономить более 1,8 миллиарда рублей в год и развивать свой бизнес в каждом округе и районе Москвы. Наибольшее число городских объектов на сегодняшний день арендовано малым бизнесом в Центральном (636), а также в Южном (355) и Северо-Восточном (255) административных округах», — прокомментировал Гаман.