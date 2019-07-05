РИАМО - 5 июл. В Крыму на закрытии восьмой смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» подвели итоги грантового конкурса, одними из победителей которого стали жительницы Московской области Анна Симонян и Алина Духно, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

На конкурсе Симонян представила проект о мобильном приложении «Нотный архив MusLira» и выиграла 950 тысяч рублей на его реализацию. Духно представила проект «Фолк-презентация» и выиграла 600 тысяч рублей.

«Мобильное приложение «Нотный архив MusLira» – инновационный продукт, открывающий одновременный доступ по всей России к большой базе нотной литературы и позволяющий редактировать ноты в онлайн-режиме. Это совершенно новый ресурс для музыкантов, не имеющий аналогов на российском рынке. Мы верим, что этот продукт позволит вывести музыкальное образование в стране на качественно новый уровень», – сказала Симонян.

Девушка выразила надежду, что с поддержкой форума «Таврида» можно будет повысить уровень конкурентоспособности российских музыкантов на международном уровне.

«Сначала мы хотим поблагодарить форум «Таврида» за возможность молодым людям с их проблемами быть услышанными в этом мире. Современные девушки и юноши ввиду специфики их возраста (15-30 лет) часто примыкают к модным субкультурам, которые зачастую являются разрушительными для их физического, психического и морального здоровья. <…> Своим проектом мы хотим поспособствовать формированию новой, здоровой субкультуры, в основу которой будет положена традиционная культура, прививающая молодым людям общечеловеческие и патриотические ценности», - рассказала Духно.

Для достижения этой цели планируется создать серию популярных образовательных фильмов об уникальных образцах русской народной музыки, пояснила она.

«Эти видео будут выложены в общий доступ современных сетевых пространств. Так мы запустим масштабную популяризацию традиционной культуры в Сети», – отметила Духно.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 году).