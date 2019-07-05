РИАМО - 5 июл. В Подмосковье количество положительно рассмотренных заявок на услугу по присвоению адреса объекту в 2019 году выросло на 40% по сравнению с 2018 годом, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

Правительство Московской области провело масштабную работу по цифровизации государственных и муниципальных услуг в градостроительной сфере. Услуги предоставляются в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ МО) (https://uslugi.mosreg.ru).

«Одной из самых популярных услуг среди жителей Подмосковья за 6 месяцев 2019 года стала услуга по присвоению адреса объекту. За полгода было положительно рассмотрено порядка 60 тысяч заявок. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года – около 35 тысяч. Показатель вырос более, чем на 40%», – сказал председатель комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По его словам, подобный рост количества заявок по данной услуге обоснован в том числе и ее переводом в электронный вид – это один из признаков пользы цифровизации услуг.

Услуга по присвоению или аннулированию адреса объекта на территории Московской области действует в электронном виде через РПГУ Московской области с осени 2017 года. Обратиться за услугой могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками объектов адресации, а также обладающие одним из следующих прав на объект адресации: правом хозяйственного ведения; правом оперативного управления; правом пожизненно наследуемого владения; правом постоянного (бессрочного) пользования.

Услуга предоставляется в течение 12 рабочих дней со дня регистрации заявления в органе местного самоуправления. Статус рассмотрения заявления заявитель может отслеживать посредством личного кабинета на РПГУ Московской области.

«Помимо этого, в число самых востребованных вошла услуга по выдаче ордера на земляные работы. С января по июль в Подмосковье положительно рассмотрено и выдано порядка 17 тысяч ордеров. В лидерах и услуга по согласованию средств размещения информации. С начала года согласовано порядка 12 тысяч заявок на размещение вывесок, что в три раза больше, чем за аналогичный период 2018 года», – добавил Гордиенко.

Оптимизация государственных и муниципальных услуг позволила достичь снижения сроков их оказания, повысить качество и доступность. Жителям больше не приходится стоять в очередях, подать заявление можно с компьютера или планшета онлайн, что существенно экономит время. Также заявитель информируется об этапах рассмотрения его заявления в личном кабинете.

В случае необходимости и при отсутствии возможности подачи заявки с персонального компьютера в МФЦ заявителю будет обеспечен бесплатный доступ к РПГУ Московской области, также сотрудники МФЦ смогут оказать консультационную поддержку по порядку предоставления услуги.