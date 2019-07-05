РИАМО - 5 июл. В Москве планируют ввести более эффективный контроль за расследованием преступлений, связанных с наркотиками, сообщил в пятницу на расширенном заседании коллегии ГУ МВД РФ по Москве глава столичной полиции Олег Баранов.

«Проанализировав правоприменительную практику по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и в соответствии со своей компетенцией, необходимо принять меры, направленные на совершенствование эффективности контроля за законностью решений», – заявил Баранов.

По его словам, работа по данному вопросу будет завершена до 1 сентября текущего года.

Он добавил, что причиной данных мер стала ежегодная прямая линия с президентом России Владимиром Путиным, после которой он дал распоряжения, касающиеся совершенствования эффективности системы правоохранительных органов.

Проблема контроля за расследованием дел о незаконном обороте наркотиков возникла после задержания в Москве журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков, которые якобы нашли при нем и у него дома. Затем выяснилось, что наркотики ему подбросили.

Через три дня после домашнего ареста Голунова с него полностью сняли обвинения за недоказанностью. Задержавших его полицейских отстранили от работы.

По представлению министра внутренних дел Владимира Колокольцева президент Владимир Путин снял с должностей начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.