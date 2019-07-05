РИАМО - 5 июл. Во Внукове задержали 36-летнего уроженца Курской области, его подозревают в жестоком избиении мужчины деревянной палкой, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено около 05:00 3 июля на улице 1-я Рейсовая.

«Медики госпитализировали 39-летнего мужчину с проникающим контузионно-склеральным ранением, переломом нижней и медиальной стенки левой орбиты, переломом костей носа», — сказал собеседник агентства.

4 июля на улице 2-я Рейсовой задержали подозреваемого. Он уроженец города Железногорск, в Москве работал мойщиками. Его изобличили в том, что он в ссоре деревянной палкой избил человека и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».