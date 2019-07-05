РИАМО – 5 июл. Ряд сотрудников отряда «Альфа», группы «Вымпел» и одного из управлений ФСБ РФ задержали в Москве по делу о хищении не менее 140 миллионов рублей, сообщает РБК.

«В четверг, 4 июля, были задержаны шесть сотрудников ФСБ России. Среди арестованных – три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ России», – говорится в сообщении.

Правоохранителей подозревают в хищении 140 миллионов (по другим данным – 170 миллионов) рублей из банка, название которого не раскрывается.

По данным источника агентства, офицеры ФСБ инсценировали в банке обыск, при котором присутствовали сотрудники Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ РФ (в него входят отряды «Альфа» и «Вымпел»).

«Обыск проводился по поддельному постановлению», – сказал источник в ФСБ.

В настоящий момент в ЦСН спецслужбы проводят проверку, по делу проходит также сотрудник академии ФСБ.