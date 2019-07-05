РИАМО - 5 июл. В Москве на участке набережной от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко» появится комфортная прогулочная зона с беговыми и велосипедными дорожками, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

Участок набережной реализует департамент строительства города совместно с Москомархитектурой, проектировщиками АО «Москапстрой» и ландшафтным бюро ARTEZA.

«При подготовке проектных решений была проведена большая работа с местными жителями, чтобы постараться сохранить сложившийся сценарий использования набережных на конкретных участках, при этом улучшив качество благоустройства. На новых набережных появятся комфортная прогулочная зона, беговые и велосипедные дорожки, смотровые площадки, павильоны стрит-фуда и проката, камеры хранения», – сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов в рамках Московского урбанистического форума.

Проектируемый участок Филевской набережной условно поделен на пять отрезков, часть из которых входит в границы особо охраняемых природных территорий, что накладывает ряд серьезных ограничений для проектирования, таких как определенные площадь и материалы твердых уличных покрытий, специальное освещение, максимальное сохранение существующего озеленения, особенности берегоукрепления, уличного освещения и другие.

Несмотря на ограничения, проектом предусмотрено все функциональное наполнение, необходимое для полноценного отдыха горожан на берегах Москвы-реки. Новые пешеходные, беговые и велосипедные дорожки сформируют единый маршрут на всем протяжении набережных.

«Помимо работы над индивидуальными особенностями каждого из участков набережной, перед нами стояла задача создать единый линейный объект с комфортной инфраструктурой. Мы выявили и усилили лучшие стороны каждой набережной. На природных участках максимально бережно подошли к вопросу работы с растениями и использовали естественные решения в планировке дорожно-тропиночной сети. Создали удобные общественные пространства на территориях с высокой плотностью застройки», – отметил старший партнер ландшафтной компании ARTEZA Денис Кусенков.

По его словам, в результате реализации этого и других проектов город получает благоустроенные общественные пространства. В среднем протяженность каждого из них в столице равняется двум километрам.