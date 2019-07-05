РИАМО - 5 июл. На внешней стороне МКАД после съезда с Алтуфьевского шоссе произошло ДТП с участием семи автомобилей, движение частично ограничено, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«На месте работают оперативные службы города. Движение по внешней стороне магистрали – по двум полосам. Будьте осторожны и не задерживайте поток. Или объезжайте по улицам Лескова и Широкой», – говорится в сообщении.

В аварии пострадал 12-летний ребенок. Его пришлось эвакуировать с места происшествия на вертолете. Кроме него, травмы получили еще три человека.