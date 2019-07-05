РИАМО - 5 июл. Движение транспорта открыли по двум полосам на внешней стороне МКАД в столичном районе Орехово-Борисово Южное после перекрытия из-за ДТП с грузовым автомобилем, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

«Открыли движение по двум полосам», – говорится в сообщении.

Ранее движение было перекрыто на внешней стороне МКАД из-за опрокинувшегося грузовика. Водителям рекомендовали объезжать ДТП по Шипиловской улице через Бесединское и Каширское шоссе.