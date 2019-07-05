РИАМО - 5 июл. В Москве задержали 51-летнюю москвичку, ее подозревают в жестоком избиении 30-летней женщины, которая жила с ней в одной квартире, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Преступление было совершено 7 июня, 13 июня пострадавшая умерла в больнице, не приходя в сознание. Подозреваемую задержали 4 июля.

«30-летнюю женщину с тяжелым ушибом головного мозга и множественными переломами костей лицевого скелета нашли в квартире на улице Кунцевской. Ее госпитализировали, но через несколько дней она скончалась. Ночью 4 июля на улице Молодогврадейской задержали подозреваемую», — сказал собеседник агентства.

Задержанную изобличили в том, что во время ссоры она избила женщину руками и ногами. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».