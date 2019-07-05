РИАМО - 5 июл. В столице реализуют программу по возвращению Москвы-реки в городское пространство: благоустраиваются набережные, создаются общественные пространства и строятся новые мосты, к 2024 году в городе будет более 180 километров благоустроенных набережных, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«С 2011 года в Москве выполнены работы по благоустройству 61,4 километра набережных. В наших планах до 2024 года закончить еще 120 километров набережных, из которых около 50 километров будут построены и еще 72 километра - благоустроены. Кроме того, появятся 40 новых общественных зон, и будут построены 24 новых моста», — сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

Он добавил, что в числе благоустроенных объектов две крупные набережные - Москворецкая и Лужнецкая.

«Кроме того, сейчас в активной работе Шелепихинская, Пресненская и Нагатинская набережные, а также набережная Марка Шагала», — уточнил заммэра.

Среди знаковых он также отметил Воробьевскую, Нагатинскую, Бережковскую, набережные Тараса Шевченко, острова Балчуг, Серебряного бора и Покровское-Стрешнево.

Московский урбанистический форум открылся 4 июля. Главная тема форума - «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Мероприятие проходит сразу на трех площадках: в концертном зале парка «Зарядье», выставочном зале Манежа и в Гостином дворе. В выходные начнется открытый фестиваль форума, на котором все желающие могут познакомиться с мировыми архитектурными и строительными трендами.