РИАМО – 5 июл. На производственных площадках АО «Воскресенские минеральные удобрения» проводится подготовка к предстоящей осенней ремонтной кампании, согласно утвержденному плану-графику, работы начнутся в сентябре 2019 года и будут выполнены силами подрядных организаций и ремонтных служб предприятия, говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

«Самые масштабные мероприятия запланированы в цехе контактной серной кислоты, где в рамках инвестиционного проекта по модернизации сернокислотного производства проведут замену второй абсорбционной башни. Также в СКЦ осуществят замену горизонтального участка выхлопной трубы и перегородки на контактном аппарате», — говорится в сообщении.

В цехе ЭФК-3 запланированы ремонт отделения экстракции, четырех систем упарки, капитальный ремонт ленточно-вакуумного фильтра с заменой безразмерной ленты, ремонт вентиляционного оборудования. Технические возможности цеха позволят начать ремонт и чистку установок раньше графика, что положительным образом скажется на соблюдении установленных сроков остановки цеха.

Серьезный объем ремонтных работ будет выполнен в цехе аммофоса №2. Там планируется осуществить замену абсорбера по позиции 33 и участка газохода позиции 36, а также провести ремонт сушильных барабанов, транспортирующего оборудования, отделения абсорбции и нейтрализации.

«Техническое обслуживание оборудования и устранение дефектов в рамках ремонтной кампании проведут также в отделении ОСМУ. Среди наиболее значимых работ - замена греющей камеры в вакуумно-выпарной установке, ремонт баковой аппаратуры и пресс-фильтров», — добавляется в сообщении.

В ходе ремонтной кампании планируется провести ряд мероприятий по улучшению культуры производства и условий труда работников цехов. В частности, будут проведены работы по демонтажу и замене аварийных конструкций, ремонту кровли. Результатом ремонтной кампании должны стать минимизация внеплановых простоев, повышение производительности труда и экологической безопасности производственных процессов на предприятии в целом. Контроль за организацией и проведением работ будет осуществлять служба главного механика совместно с инженерно-техническим персоналом производственных цехов.

«Подготовка к ремонтной кампании проходит в плановом режиме. В настоящее время уже определены подрядные организации, которые займутся проведением ремонтных работ», — отметил главный механик Сергей Мосичев.

Перед подрядчиками и ремонтными службами предприятия стоит цель выполнить запланированный объем работ качественно и в установленные сроки.