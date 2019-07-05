РИАМО - 5 июл. С начала 2019 года 189 детей-сирот Подмосковья получили собственное жилье, жилье предоставляется в муниципалитетах с развитой инфраструктурой, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С начала года в Московской области собственное жилье получили уже 189 детей-сирот. Всего до конца 2019 года в регионе обеспечат жильем 734 человека, на эти цели из бюджета выделены 1,9 миллиарда рублей», — сказала Забралова.

Она напомнила, что жилье ребятам предоставляется в муниципальных образованиях Московской области с развитой инфраструктурой и доступными транспортными сообщениями, а больше половины квартир – в домах-новостройках.

«В этом году мы увеличили количество детей-сирот, подлежащих обеспечению жильем в этом году, с 623 до 734 человек. Контролируем каждую территорию, выдача квартир идет согласно плану. Все заявленные ребята получат собственное жилье до конца года», — отметила Забралова.