РИАМО - 5 июл. В поселении Внуковское приступили к благоустройству набережной лесного озера, работы проводятся в рамках строительства ЖК «Рассказово» на территории новой Москвы, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Уже в 2019 году здесь появятся террасы с детскими и спортивными площадками, а следующим летом зона барбекю и танцплощадка. Инвестор (Sezar Group) намерен осуществить комплексное благоустройство в два этапа.

«В этом году завершат преображение береговой линии, примыкающей к жилой застройке, в перспективе оставшуюся часть озерной поймы. Общая площадь благоустройства составит около 14 тысяч квадратных метров», – уточнила руководитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Набережная станет многофункциональным развлекательным центром с детскими площадками и воркаут-зонами, местами для пикника и проведения фотосессий, а также зонами спокойного отдыха и настольных игр. Все это позволит полноценно пользоваться ею круглый год.

«По словам представителя Sezar Group, реализации проекта предшествовал комплексный анализ почвы и геометрии ландшафта, по результатам которого было принято решение максимально сохранить естественную среду. Характерные для участка перепады высот обыграли за счет создания рельефных элементов, например, «скамей-горок». Пешеходные дорожки огибают растущие деревья», – отмечается в сообщении.

На примыкающем к озеру пространстве сохранят уже растущие деревья, и высадят новые ели, рябину, клены, а также более 500 декоративных кустарников: черемуху, бузину, калину, кизильник, виноград и другие.

ЖК «Рассказово» возводится на земельном участке площадью 34 гектара в поселении Внуковское. Планируется построить 10 домов, три детских сада, две поликлиники, школу, торговый центр, паркинг, прогулочные и рекреационные зоны.