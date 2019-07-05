РИАМО – 5 июл. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил в ходе пленарного заседания Московского урбанистического форума, что благодаря активному совершенствованию городской среды столица становится все привлекательнее для инвесторов, сообщает РИА Новости.

Благоустройство города крайне позитивно влияет на привлечение инвестиций и новых кадров.

«Вкладывая 2-3% городского бюджета в благоустройство, ты имеешь колоссальный эффект для привлечения инвестиций, поэтому в Москве за последние годы сопоставимы цены, объем инвестиций вырос на 70%, хотя мы специально для бизнеса ничего не делали», — отметил мэр столицы.

Он заявил, что инвестиционный проект благоустройства столицы лидирует по окупаемости среди других проектов города, хотя на первый взгляд работы по благоустройству парков, улиц и скверов и кажутся излишней, отнюдь не необходимой тратой.

Московский урбанистический форум проводится в столице ежегодно с 2011 года. За два дня деловой программы, 4 и 5 июля, на форуме выступят более 300 спикеров, среди которых архитекторы, урбанисты, мэры городов и госдеятели, представители глобальных корпораций.

Так, в четверг заммэра Москвы в правительстве города – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина рассказала своим зарубежным коллегам из Вены, Франции и Тель-Авива о мегапроектах, которые действуют в столице и помогают повысить качество жизни москвичей.

«Ничто так не влияет на формирование личности, как среда, в которой живет человек. За последние восемь лет в Москве открыто 572 парка, сквера и зеленых территорий. Благоустроено 350 улиц и площадей», — отметила Сергунина.

Иностранные участники Московского урбанистического форума высоко оценили темпы развития столицы. Начиная с 2010 года Москва упрочила позиции мирового культурного центра, благоустройство общественного пространства изменило привычные категории качества городской среды, были созданы все условия для спорта, как массового, так и высших достижений.