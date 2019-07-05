РИАМО - 5 июл. В столице началась отделка путевых стен станции «Лефортово» Большой кольцевой линии метро (БКЛ), говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«Строители приступили к отделке путевых стен станции «Лефортово» Большой кольцевой линии метро», – сообщил руководитель департамента Андрей Бочкарев.

Станция «Лефортово» мелкого заложения, двухпролетная с одним рядом колонн посередине и платформой островного типа. Единственный вестибюль станции расположится на углу Солдатской и Наличной улиц рядом с кинотеатром «Спутник».

«Лефортово» – одна из станций северо-восточного участка Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Северо-восточный участок БКЛ включает в себя станции: «Шереметьевская», «Ржевская», «Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово», «Авиамоторная». Строительство участка ведет АО «Мосметрострой».

«Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Большая кольцевая линия метрополитена очень важный объект для столицы, БКЛ будет перевозить до 380 миллионов людей в год. Ее протяженность составит 70 километров, а на линии будет 31 станция», – напомнил Бочкарев.