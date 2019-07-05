РИАМО - 5 июл. В первый день работы Московского урбанистического форума, который проходит в концертном зале парка «Зарядье», его посетили около 8 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики столицы.

«Ежегодный Урбан форум стал важной площадкой для обмена опытом и принятия градостроительных решений. Традиционно он пользуется большим вниманием как со стороны международных экспертов, так и у российских представителей отрасли. В первый день работы форума его посетило порядка восьми тысяч человек», — сказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.

Он добавил, что в числе участников - представители международных и городских организаций, официальные делегации и главы городов.

«Представители из 68 стран мира приехали на форум. Среди них участники из организации экономического сотрудничества и развития, делегации из Парижа, Палермо, Анкары, Куала-Лумпура и других городов - более 100 иностранных и почти 200 российских спикеров. Этот форум безусловно стал одним из самых представительных с точки зрения международного взаимодействия за всю историю проведения», — уточнил Хуснуллин.

Московский урбанистический форум открылся 4 июля. Главная тема форума - «Качество жизни. Проекты, меняющие города». Мероприятие проходит сразу на трех площадках: в концертном зале парка «Зарядье», выставочном зале Манежа и в Гостином дворе. В выходные начнется открытый фестиваль форума, на котором все желающие могут познакомиться с мировыми архитектурными и строительными трендами.