РИАМО - 5 июл. В предстоящие выходные на территории Подмосковья пройдут ярмарки на 66 площадках, будет организовано более 3,4 тысячи торговых мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«Говоря о самых масштабных мероприятиях ближайших выходных, я хотел бы отдельно отметить универсальную ярмарку, которая пройдет в городе Королев. Такие мероприятия обычно имеют широкий спектр наполнения в различных товарных группах, где каждый покупатель сможет найти полезную продукцию для своего дома», – министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

В Лотошине пройдет тематическая ярмарка «Социальная». Плановый ассортимент продукции: фрукты, овощи, ягоды, мед, молочная продукция, товары для дома, текстиль. Уникальной особенностью будут скидки на весь представленный на ярмарке ассортимент.

В городе Куровское Орехово-Зуевского городского округа пройдет масштабная сельскохозяйственная ярмарка. На площадке развернется более 100 торговых точек.

«Целью таких мероприятий является стимулирование покупательского спроса у городского населения, повышение конкурентоспособности и улучшение технологии производства сельскохозяйственной продукции между производителями. На сельскохозяйственные ярмарки к торговле допускается продукция, имеющая соответствующие документы и прошедшая строгий отбор», – подчеркнул министр.

В Солнечногорске пройдет крупная ярмарка «Сад-Огород», традиционно подобного рода мероприятия пользуются высоким интересом у дачников. На ярмарке посетители смогут приобрести саженцы растений, товары по уходу за садом, а также семена и удобрения».