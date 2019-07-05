РИАМО - 5 июл. Подмосковье является одним из лидеров по количеству проектов, включенных в федеральный реестр лучших практик благоустройства, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

Реестр сформирован министерством строительства и ЖКХ России. Всего в него вошли 165 проектов из 60 регионов страны. В отборе лучших практик участвовали ведущие эксперты в сфере ЖКХ, дизайнеры, архитекторы страны. Основная цель формирования данного реестра – обмен опытом и лучшими решениями в сфере благоустройства.

«С 2017 года в рамках реализации губернаторской программы «Формирование комфортной городской среды» в регионе уже выполнено благоустройство более 300 общественных пространств – парков, скверов пешеходных зон, набережных и так далее. Еще 17 парков и 50 общественных пространств планируется благоустроить в этом году. Главная цель этой работы – сделать населенные пункты Подмосковья более комфортными, уютными и привлекательными для жизни», — сказал Пестов.

В реестр вошли 10 общественных пространств региона — территория у ДК имени Калинина в Королеве, улица Федотова в Жуковском, набережная озера Сенеж в Солнечногорске, городской парк культуры и отдыха в Балашихе, пешеходная зона от улицы Советской до спортивного комплекса в Бронницах, проспект Ленина в Электростали, улица Ворошилова в Серпухове, Летний сад в Кашире, центральная площадь в Одинцове.

При проведении мероприятий по благоустройству на территории Подмосковья в первую очередь учитывается мнение жителей. На портале «Добродел» проводится голосование, по итогам которого жители решают, где появятся новые парки и пешеходные зоны, а также как они будут выглядеть. В обязательном порядке представители общественности привлекаются и к приемке выполненных работ по благоустройству.

«Московская область является лидером рейтинга субъектов РФ по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году», — отмечается в сообщении.