РИАМО - 5 июл. Руководителей экспортно-ориентированных предприятий Московской области 12 июля пригласили на встречу с главами торговых представительств России, собрание проведут в Красногорске по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций региона.

Встреча состоится в 10:00 в доме правительства Московской области на бульваре Строителей, дом №1. По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, мероприятие проводится в рамках «Недели торговых представителей Российской Федерации в иностранных государствах» с целью популяризации экспортной деятельности предприятий Подмосковья и продвижения их продукции на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья.

«Руководители предприятий будут иметь возможность лично познакомиться с торговыми представителями интересующих стран, а также обсудить актуальные вопросы продвижения своей продукции на экспорт в этих странах», — сказал Хромов.

Контакты бизнеса с торгпредами будут организованы в формате быстрых встреч. Продолжительность мероприятия - 1,5-2 часа. Со списком торговых представительств РФ за рубежом можно ознакомиться по ссылке.

Мероприятие проводится для компаний и индивидуальных предпринимателей, имеющих юридический адрес в Московской области. Учитывая высокий уровень участников мероприятия, рекомендуется участие руководителей компаний не ниже заместителя директора (коммерческий директор, директор по экспорту, директор по развитию). Участие в конференции бесплатное.

Необходима предварительная регистрация на мероприятие, срок приема заявок - до 23:59 8 июля. Для участия в мероприятии необходимо заполнить заявку по ссылке.

К заявке необходимо приложить краткую справку о компании и ее экспортной продукции или презентацию в формате pdf. После рассмотрения заявки будет направлено подтверждение участия в конференции.