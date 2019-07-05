РИАМО - 5 июл. По многочисленным обращениям жителей, в том числе поступившим на горячую линию главы городского округа Электрогорск Дениса Семенова, проведены работы по устройству остановочной площадки «Белый мох», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«С апреля текущего года автобусные рейсы прекратили останавливаться на данном участке из-за отсутствия специально оборудованного пункта. В настоящее время данная проблема решена», — говорится в сообщении.

Выполнены работы по устройству заездного кармана и площадки, установлен соответствующий дорожный знак. В ближайшее время появится и павильон.