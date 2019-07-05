РИАМО - 5 июл. Пользователи смогут добавить транспортную карту «Тройка» в свой мобильный электронный кошелек, данную функцию планируют запустить уже в конце текущего года, сообщил в пятницу старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь.

«Это будет карта «Тройка», которая просто находится в электронном кошельке в мобильном телефоне. Мне кажется, нигде (в мире - ред.) такого нет. К концу года мы это сделаем», – сказал Снесарь в рамках Московского урбанистического форума.

«Тройка» – пополняемая транспортная карта, используемая для оплаты проезда в общественном транспорте Москвы. Введена после изменения системы тарифов на пользование городским транспортом 2 апреля 2013 года.

Существуют альтернативные «карты» в виде брелоков, браслетов, колец, а также виртуальных мобильных карт с системой оплаты посредством технологии NFC. Пополнить счет можно любым удобным способом: через терминал, в кассе метрополитена, с банковской карты через интернет, с помощью мобильного приложения, через СМС.

С 4 по 7 июля в столице работает Московский урбанистический форум. Это крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития мегаполисов мира. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.