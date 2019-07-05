РИАМО - 5 июл. Четыре человека пострадали в ДТП на МКАД, при этом ребенка в больницу эвакуировал вертолет, его сопровождала авиамедицинская бригада, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Экипаж дежурного санитарного вертолета Московского авиационного центра вылетел по вызову на 87 километр МКАД, где произошло ДТП. Предварительно, пострадали четыре человека. Вертолетом с места аварии эвакуировали одного пострадавшего ребенка 12 лет в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

До больницы его сопровождала авиамедицинская бригада.