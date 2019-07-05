РИАМО - 5 июл. Ремонт и строительство дорог в частном секторе подмосковного Электрогорска остается важной темой для жителей, для этого в план ремонта на 2019 год в округе включили участки на улицах Пионерская, Советская, Классона, Невского, Пушкина, Островского, на шести участках работы завершили, говорится в сообщении пресс-службы администрации Электрогорска.

«На сегодняшний день из семи запланированных участков, шесть уже полностью отремонтированы, это: улица Пионерская, улица Советская (от перекрестка с улицей Кржижановского до железнодорожного переезда), улица Классона, улица Классона, 2, улица Невского, улица Пушкина», — говорится в сообщении.

На двух участках – улицах Классона и Советской - уже проведена проверка качества, оба объекта соответствуют требованиям по всем показаниям. По состоянию на 25 июня это лучший результат в Московской области (100%).

Работы продолжаются на улице Островского до ветеринарной клиники. Завершить весь комплекс работ по ремонту планируется до конца июля. Подрядчик ведет работы с опережением графика почти на 2 месяца.