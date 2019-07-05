РИАМО - 5 июл. В рамках программы развития сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Москве уже построены 35 транспортных хабов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На сегодняшний день в Москве построены 35 транспортно-пересадочных узлов. Два из них – «Саларьево» и «Ховрино» – отвечают всем мировым стандартам и объединяют все виды общественного транспорта», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин в рамках Московского урбанистического форума.

По словам главы столичного Стройкомплекса, всего в городе в настоящее время реализуются 97 транспортно-пересадочных узлов, в рамках которых будет обеспечена возможность пересечений с линиями метро, линиями железной дороги и МЦК.

«Огромный потенциал ТПУ как катализатора развития территорий безусловно ведет к росту возможностей москвичей. ТПУ обеспечивают пешую доступность к различным объектам социальной и транспортной инфраструктуры, снижая нагрузку на транспортную сеть. Кроме того, ТПУ становятся центрами притяжения инвестиций в московские районы и создают новые рабочие места», – добавил Хуснуллин.

С 4 по 7 июля в столице работает Московский урбанистический форум. Это крупнейший международный конгресс, посвященный вопросам развития мегаполисов мира. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.