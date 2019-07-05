РИАМО - 5 июл. В аэропорту «Шереметьево» продолжаются проверки после жалоб пассажиров, уволен ряд руководителей компании ООО «Шереметьево Хэндлинг», которая занимается обслуживанием багажа, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Руководство аэропорта приняло меры, направленные на устранение выявленных нарушений. Виновные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности либо уволены.

«Принято решение об увольнении ряда руководителей обслуживающей организации ООО «Шереметьево Хэндлинг». Со своими трудовыми обязанностями не справились начальник службы обработки багажа, начальник службы перронного обслуживания, директор дирекции по обработке багажа, заместитель генерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров, генеральный директор общества», — говорится в сообщении.

Одновременно в аэропорту организован поэтапный перевод рейсов из терминала D. Увеличена более чем на 200 человек штатная численность работников, задействованных в обработке багажа. Также к этой работе дополнительно привлечены 300 сотрудников партнерских компаний, подобраны 500 кандидатов для дальнейшего трудоустройства.

«Представления, внесенные прокуратурой руководству ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» и ООО «Северный ветер», до настоящего времени не рассмотрены», — отмечается в сообщении.

Обращения пассажиров рассмотрены, по результатам нескольких решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности. Также уже возбуждены 38 дел об административных правонарушениях за оказание услуг, не соответствующих требованиям.

Проблемы с выдачей багажа в «Шереметьеве» возникли в начале июня. Пресс-служба аэропорта сообщала, что ситуация стабилизируется к концу месяца. Минтранс РФ обещал, что жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа, если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки.

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