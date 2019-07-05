РИАМО - 5 июл. Жители российской столицы на протяжении нескольких лет вложили свыше 1,7 триллиона рублей в строительство жилой недвижимости, за шесть месяцев 2019 года в городе ввели в эксплуатацию 2,2 миллиона «квадратов» жилья, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Основным инвестором в строительство жилья в Москве остается население, о чем свидетельствуют все цифры. На данный момент горожане вложили более 1,7 триллиона рублей в строительство жилья», – сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин на Московском урбанистическом форуме.

Он отметил, что такая тенденция говорит о высоком уровне доверия москвичей к реализуемой правительством Москвы стратегии городского развития.

«Высокие темпы строительства жилой недвижимости позволяют обеспечить рост уровня доступности жилья для москвичей, что является важным социальным фактором. Только за шесть месяцев этого года мы ввели 2,2 миллиона «квадратов» жилья. Хочу подчеркнуть, что строительство жилья идет в комплексе с социальной инфраструктурой в шаговой доступности – это ключевая установка мэра Москвы Сергея Собянина, и мы ее выполняем», – отметил Хуснуллин.

С 4 по 7 июля в столице работает Московский урбанистический форум. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.