РИАМО - 5 июл. В Московском регионе на 6 июля продлили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 17 метров в секунду, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду. Этот уровень объявили в Подмосковье и Москве из-за порывистого ветра до 00:00 7 июля.

Такой же уровень опасности погоды объявили в Тверской, Смоленской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской и Рязанской областях. В Белгородской, Липецкой и Тамбовской областях объявили следующий, «оранжевый» уровень опасности погоды.

В Московском регионе 6 июля будет облачно, временами пройдет дождь. Порывы ветра усилятся до 12-17 метров в секунду. Температура ночью составит 11-13 градусов, днем – 16-18.

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