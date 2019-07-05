РИАМО - 5 июл. В детской поликлинике подмосковной Власихи открылась специальная сенсорная комната, которая поможет в реабилитации детей с особенностями развития, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

В пятницу глава городского округа Альберт Алябьев совместно с депутатами совета Власихи посетили открывшуюся в детской поликлинике специальную сенсорную комнату, оснащенную коррекционным оборудованием. Она позволит оказывать более качественную и доступную реабилитационную помощь детям с особенностями развития.

«Это наша давняя мечта, мы выполняем обещание данное жителям. Очень приятно, что каждый месяц наша детская поликлиника радует нас новыми достижениями и успехами, расширяя спектр предоставляемых услуг. Мы не останавливаемся, впереди у нас открытие бассейна на базе детской поликлиники, рентген-кабинета и других видов медицинской деятельности. Ранее мы открыли кабинет массажа, ультразвуковой и функциональной диагностики», – сказал Алябьев.

По словам главного врача поликлиники Ольги Тульчинской, сенсорная комната – это важное лечебное средство для детей, чьи возможности осязать мир ограничены болезнью. Сеансы в сенсорной комнате можно включать в комплексную систему реабилитации пациентов с опорно-двигательной патологией, задержками психомоторного и эмоционального развития, неврозами, нарушениями зрения, слуха, речи, что значительно повышает эффективность проводимого лечения.

Она отметила, что сенсорная комната состоит из различного рода стимуляторов, которые воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния и вестибулярные рецепторы. В своей работе ее могут использовать разные специалисты – врачи, логопеды, психологи, коррекционные педагоги. В зависимости от формы основной патологии и сопутствующих заболеваний у ребенка.

Лечение пациентов в сенсорной комнате проводится по направлению лечащего врача. Курсом психологических занятий обеспечивается коррекция и профилактика нарушений детской психики.