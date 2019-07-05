РИАМО - 5 июл. В ближайшие дни температура в столице будет ниже нормы, это может привести к тому, что текущий июль окажется холоднее июня, сообщается на сайте «Метеоновости».

Июнь 2019 года в столице выдался теплым, на 3 градуса выше нормы, а в июле стало прохладно.

«Первая пятидневка июля в Москве по температурному режиму не отличается от нормы. Но расчеты моделей показывают, что до середины месяца тепла, соответствующего середине лета, ждать не приходится», — говорится в сообщении.

Температура воздуха ожидается ниже нормы на 3-4 градуса. Это может привести к тому, что июль окажется холоднее июня.

«Как показывает статистика, такое случалось за последние 70 лет 15 раз. Самый последний случай принадлежит 2013 году с июньской температурой плюс 19,8 градуса и июльской плюс 18,9 градуса», — добавляется в сообщении.

Самое холодное начало июля в Москве было в 1985 году, за первую половину месяца средняя суточная температура воздуха составила лишь 15,3 градуса. В 2017 году было немного теплее, 16,4 градуса.

Во второй половине июля 1985 года стало немного теплее, средняя температура составила 17,5 градуса, а 2017 год потеплел до 19,4 градуса.