РИАМО - 5 июл. В течение следующих пяти лет в ТиНАО создадут 100 тысяч рабочих мест, эта задача является одной из приоритетных в рамках развития присоединенных в 2012 году к Москве территорий, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства.

«С момента присоединения в новой Москве создано уже 120 тысяч рабочих мест, а число жителей выросло на 69%. За ближайшие пять лет будет создано еще 100 тысяч рабочих мест», — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра добавил, что общий объем инвестиций в новую Москву составил почти 1,3 триллиона рублей, благодаря чему ТиНАО сбалансированно развивается.

«Формирование транспортного каркаса новых территорий - важнейшая задача. С 2012 года сюда пришли 8 станций метро, а в ближайшие пять лет откроются еще 11 станций. Реконструированы и построены 192 километра дорог, а к 2023 году с учетом ЦКАД проложат еще порядка 250 километров», — заявил Хуснуллин.

Глава строительного комплекса отметил, что строительство недвижимости ведется по принципу комплексного развития районов.

«За семь лет на новых территориях построено более 16 миллионов квадратных метров недвижимости, 67 социальных объектов, обустроено 17 парков. За три года здесь появятся еще 8 миллионов квадратных метров недвижимости, 65 объектов социального назначения и 10 парков», — сказал Хуснуллин.

Вопросы развития Москвы активно обсуждаются на Московском урбанистическом форуме, который начал свою работу в парке «Зарядье». Это международный конгресс, посвященный вопросам развития мегаполисов мира. Деловую программу форума открыл мэр Москвы Сергей Собянин.