РИАМО - 5 июл. Завершены работы по благоустройству на территории Хохловской площади в центре Москвы, где сформировалось общественное пространство «Яма», оно снова доступно для горожан, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы префектуры Центрального административного округа столицы.

«Хохловская площадь открыта. Работали меньше недели, немного помешала погода. Территорию отмыли и почистили от мусора и надписей. Отремонтировали настилы и лавочки для посетителей. Урны и светильники заменили на новые», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что также коммунальщики восстановили пористое покрытие terraway и водостоки, а также освежили ландшафтный дизайн и деревья.

Ранее в связи с активным использованием общественного пространства на Хохловской площади для обеспечения комфортного пребывания посетителей на объекте возникла необходимость в проведении дополнительных работ в рамках текущей эксплуатации.