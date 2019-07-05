РИАМО - 5 июл. На первых двух маршрутах Московских центральных диаметров будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров, сообщил в пятницу заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

В рамках Московского урбанистического форума проходит панельная дискуссия «Мобильность как продукт. Какие инновации ждут пассажиров Московских центральных диаметров». В ней участвуют Ликсутов, дизайнер Артемий Лебедев.

«Постараемся сделать так, чтобы сервис МЦД с самого начала был похож на то, к чему привыкли пассажиры в метро. Это единое время начала работы, окончания. Сервисы, к которым привыкли и маломобильные пассажиры. Теперь зона действия службы маломобильных граждан, которая встречает маломобильного пассажира, расширится и на первые два диаметра. Человек позвонит в контакт-центр. Мы встретим пассажира в Одинцове, если ему надо доехать до аэропорта «Шереметьево», наш инспектор проедет с ним, поможет дойти до стойки регистрации», - сказал Ликсутов.

Проект МЦД включает пять маршрутов общей протяженностью 446 километров. Первые два маршрута – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск - планируется запустить уже в конце 2019 – начале 2020 года. В перспективе появятся и другие диаметры: Зеленоград – Раменское, Апрелевка – Балашиха и Пушкино – Домодедово.

Московский урбанистический форум проходит с 4 по 7 июля. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.