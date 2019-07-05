РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 июл. В первом квартале текущего года на территории подмосковных Люберец произошло 4 938 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в результате которых погибли 5 человек, сообщил начальник люберецкого отдела ГИБДД УМВД по Московской области Илья Атаманов.

«В I квартале 2019 года произошло 4 938 ДТП, из них 118 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 5 человек. Также в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести 138 человек, из которых 8 несовершеннолетних участников дорожного движения», – сказал Атаманов.

По его словам, совершено 104 ДТП с пострадавшими по вине водителей.