РИАМО - 5 июл. В Москве могут начать тестирование беспилотных поездов уже в следующем году, сообщил в пятницу на Московском урбанистическом форуме заместитель генерального директора РЖД Олег Тони.

«Беспилотный подход, мы над этим сейчас работаем. Тут даже не технико-технологический подход. Мы уже сейчас можем ехать спиной по ходу движения управляя поездом. Важна еще нормативно-правовая база. А в тестовом режиме все это, возможно, будет в следующем году», — сказал Тони.

В рамках форума проходит панельная дискуссия «Мобильность как продукт. Какие инновации ждут пассажиров Московских центральных диаметров». В ней участвуют заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, бизнесмен и дизайнер Артемий Лебедев.

Московский урбанистический форум проходит с 4 по 7 июля. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.

Проект МЦД включает пять маршрутов общей протяженностью 446 километров. Первые два маршрута – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск планируется запустить уже в конце 2019 – начале 2020 года. В перспективе появятся и другие диаметры: Зеленоград – Раменское, Апрелевка – Железнодорожный и Пушкино – Домодедово.