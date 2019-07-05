РИАМО (КОРОЛЕВ) - 5 июл. С начала года на дороги подмосковного Королева нанесли 58 километров горизонтальной и вертикальной разметки, написал в своем аккаунте в Instagram глава города Александр Ходырев.

Работы по улучшению дорожной инфраструктуры Королева ведутся в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«С начала года нанесено 58 километров горизонтальной и вертикальной разметки, 456 стоп-линий и автобусных остановок, а также 476 пешеходных переходов», – написал Ходырев.

Работы проводились на улицах Циолковского, Горького, Нестеренко, Тихонравова, Лермонтова, а также на проспекте Космонавтов и других.

Для поддержания безопасности дорожного движения работы будут продолжены в течение всего летнего периода.