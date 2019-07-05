РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. В первом квартале 2019 года в Люберцах на 68,8% сократилось число разбойных нападений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил начальник штаба МУ МВД России «Люберецкое» Станислав Жигалов.

В пятницу на совещании в МУ МВД России «Люберецкое» Жигалов подвел итоги работы сотрудников ведомства за I квартал 2019 года.

«Разбойных нападений стало меньше на 68,8% (за I квартал - ред.) по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Краж из дачных домиков зарегистрировано не было», – сказал Жигалов.

По его словам, количество тяжких преступлений возросло на 29,2%, а особо тяжких – на 31,4%.