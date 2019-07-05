РИАМО - 5 июл. Переход на новые поезда на Московских центральных диаметрах завершат за несколько лет, сначала, после запуска диаметров, поездами будут пользоваться в основном жители Подмосковья, сообщил в пятницу на Московском урбанистическом форуме заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

«Новый подвижной состав, который будет с самого начала, примерно 50% объемов перевозки будет на новых поездах. Постепенно за несколько лет мы заменим поезда, которые будут похожи на поезда МЦК, это произойдет не сразу из-за технических возможностей завода-производителя, но это произойдет в самое короткое время», - сказал Ликсутов.

Он добавил, что сначала поездами будут пользоваться в основном жители Подмосковья.

«Пассажиры Московской области на каком-то этапе будут превалировать, но потом мы рассчитываем все-таки на то, что жители Москвы будут использовать диаметры для того, чтобы добраться внутри Москвы. То есть, как, условно, на трамваях внутри города», - уточнил Ликсутов.

Проект МЦД включает пять маршрутов общей протяженностью 446 километров. Первые два маршрута – МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск планируется запустить уже в конце 2019 – начале 2020 года. В перспективе появятся и другие диаметры: Зеленоград – Раменское, Апрелевка – Железнодорожный и Пушкино – Домодедово.

С 4 по 7 июля в столице работает Московский урбанистический форум. Темой мероприятия стало «Качество жизни. Проекты, меняющие города». В рамках форума состоится более 100 мероприятий, которые помогут увидеть город с другой стороны.

Схема Московских центральных диаметров (МЦД)>>