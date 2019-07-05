РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 июл. Площадь возле железнодорожной станции «Павшино» в подмосковном Красногорске планируют реконструировать до сентября текущего года, сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Королев.

В пятницу он совместно с главой городского округа Эльмирой Хаймурзиной и представителями транспортного блока администрации муниципалитета осмотрел прилегающую к железнодорожной станции территорию.

«На этой территории стратегически будет то же, что и было – транспортно-пересадочный узел, но более цивилизованный, логичный, понятный и безопасный, в первую очередь, для пассажиров. Однозначно, будут отделены потоки людей от движения транспорта. Появится крытый перрон посадки и высадки. Планируем основные работы завершить к сентябрю», – сказал Королев.

Он добавил, что площадку для отстоя автобусов и отдыха водителей перенесут на территорию за торговым центром «Пассаж». Там же, где сейчас отстаиваются автобусы, обустроят перехватывающую парковку для частного автотранспорта.

«Плюс с учетом реконструкции, которая уже проведена, заезд на станцию «Павшино» возможен по новой дороге со стороны Пенягинского шоссе. Заезд со стороны Речной улицы также останется, но после того, как мы решим вопрос с переносом автобусной остановки от торгового центра «Июнь», окончательно уйдет левый поворот с Волоколамского шоссе», – добавил замминистра.

По словам начальника управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации округа Евгения Владимирского, сейчас возле ТЦ «Пассаж» имеется около 68 парковочных мест. После реконструкции по просьбам владельцев и арендаторов ТЦ организуют порядка 30 парковочных мест для сотрудников торгового центра. Кроме того, там оставят порядка 20 парковочных мест для личного транспорта и организуют стоянку для такси. На месте нынешнего отстоя автобусов создадут также около 38 парковочных мест.

«У нас есть еще ряд предложений по дооборудованию парковочных мест, в том числе возле ЖК «Тетрис». Планируем организовать там сначала плоскостную, а затем многоуровневую парковку», – добавил Владимирский.