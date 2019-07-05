РИАМО – 5 июл. Гражданин России Александр Воробьев задержан по подозрению в госизмене, сообщается на сайте Федеральной службы безопасности РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 4 июля 2019 года в рамках возбужденного по статье 275 УК России уголовного дела задержан гражданин РФ Александр Воробьев, подозреваемый в совершении государственной измены», – говорится в сообщении.

С подозреваемым проводятся следственные действия. Других подробностей не сообщается.

Максимальное наказание, которое грозит нарушителю по данной статье — 20 лет лишения свободы.