РИАМО - 5 июл. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал указ о повышении с 1 октября зарплат военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Согласно документу, опубликованному в пятницу на официальном сайте правительства, оклады по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов и федеральной противопожарной службы будут повышены с 1 октября», — говорится в сообщении.

Зарплаты увеличатся на 4,3%. Деньги для этого предусмотрены в федеральном бюджете на текущий год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В марте 2019 года Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат работников бюджетных организаций на 4,3%.