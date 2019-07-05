РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 июл. Количество преступлений общеуголовной направленности на территории подмосковных Люберец в I квартале текущего года возросло на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил начальник штаба МУ МВД России «Люберецкое» Станислав Жигалов.

В пятницу на совещании в МУ МВД России «Люберецкое» Жигалов подвел итоги работы сотрудников за I квартал 2019 года.

«В первом полугодии текущего года возросло количество преступлений общеуголовной направленности на 8,1% по сравнению с I кварталом 2018 года. Было зафиксировано 1 800 преступлений в I квартале 2019 года. Также возросло количество преступлений криминальной направленности на 11,4%», – сказал Жигалов.

По его словам, к уголовной ответственности привлечено 1 281 лицо.