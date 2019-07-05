РИАМО - 5 июн. Прокуратура признала нарушением жесткое задержание подростка на акции в поддержку журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова в Москве и внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району столицы, сообщает «Интерфакс».

В Останкинскую межрайонную прокуратуру с жалобой на применение полицейским силы в отношении несовершеннолетнего обратился ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) столицы Иван Мельников. По его словам, на акции 12 июня силовики избили лежащего на полу юношу и попытались забрать у него фотокамеру. Подростку потребовалась госпитализация.

«По словам Мельникова, в прокуратуре сообщили, что «в связи с выявленными нарушениями в адрес начальника ОМВД по Алексеевскому району внесено представление об устранении нарушений законодательства об административном производстве, об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

Мельников также получил ответ на запрос в столичное ГУ Росгвардии. Там ему сообщили, что материалы проверки действий сотрудников ОМОН в отношении юноши направлены в ГСУ Следственного комитета РФ по Москве для принятия процессуального решения.

«В Росгвардии агентству пояснили, что молодой человек был задержан за нарушение общественного порядка и передан сотрудникам ОМОН по Москве. Там также отметили, что сотрудник Росгвардии обратил внимание на ссадину на лице юноши и на то, что он держался за живот и потому спросил у молодого человека, не требуется ли ему медицинская помощь, но тот от нее отказался», — добавляется в материале.

В Росгвардии начали проверку действий сотрудников ОМОН.