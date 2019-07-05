РИАМО - 5 июл. Подольский колледж имени А.В. Никулина будет готовить сотрудников для ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», соответствующее соглашение подписали в День промышленника Подмосковья губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный директор «ЗиО-Подольск» Анатолий Смирнов, передает корреспондент РИАМО.

В рамках соглашения с Подольским колледжем планируется готовить рабочие кадры по пяти направлениям: сварщик, оператор станков с программным управлением, фрезеровщик, управление качеством, металлообработка. Ежегодный прием составит 125 человек, выпуск – 75 человек.

«Сейчас у завода уверенная траектория роста, производительность будет в 1,5 раза увеличена. Важная задача, чтобы молодые ребята после колледжа приходили подготовленные, чтобы интеграция в предприятие начиналась на втором - третьем курсах. Мы сегодня формализовали наши отношения, подписали соглашение. Мы максимально поддерживаем предприятие и гордимся им», - сказал Воробьев журналистам после подписания.

Завод готов обеспечить 100% практику для студентов на предприятии, 100% трудоустройство выпускников, 50% дуального и целевого обучения, кроме того, все педагоги пройдут стажировку на базе завода. Завод планирует создать современный ресурсный центр по металлообработке и пять современных мастерских.

В Подмосковье уже 12 колледжей считаются брендированными, то есть в их развитии участвуют флагманы экономики. Они формируют учебные программы, помогают с оборудованием, создают производственные мастерские и готовят для себя будущих сотрудников с необходимыми для каждого конкретного предприятия компетенциями.

ПАО «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» является одним из крупнейших в России изготовителей и поставщиков высокотехнологичного теплообменного оборудования для предприятий топливно-энергетического комплекса. На «ЗиО-Подольск» работают почти 3 тысячи человек, последние годы на предприятии открываются новые рабочие места. При этом средняя заработная плата составляет более 65 тысяч рублей, предоставляется социальный пакет.

Колледж работает в Подольске с 1940 года. В нем на базе 23 мастерских и лабораторий обучаются более 1,5 тысяч человек.