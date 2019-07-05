РИАМО - 5 июл. С начала года количество случаев интернет-мошенничеств в столице увеличилось на 15% и превысило 2,5 тысячи преступлений, заявил на расширенном заседании коллегии ГУ МВД РФ по Москве начальник московской полиции, генерал-лейтенант Олег Баранов.

Баранов поручил начальнику УВД по Центральному автономному округу ГУ МВД РФ по Москве взять под личный контроль ситуацию с интернет-мошенничеством в ЦАО.

«По этому направлению есть действительно очень хорошие наработки и действительно есть результаты. Но за которые сейчас мне стыдно. Крайне серьезная ситуация сложилась в Центральном административном округе», — сказал Баранов.

Он отметил, что большинство кредитных и финансовых организаций сосредоточено в центре, но это не может служить оправданием.

«Зиновьев Игорь Викторович (начальник УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве — ред.), возьмите данную ситуацию под личный контроль», — дал поручение Баранов.

Начальник московской полиции сообщил, что в УВД по административным округам данная работа на сегодняшний день находится не на должном уровне. Ее эффективность стоит на самом низком уровне.

«Но при этом хочу отметить Юго-Западный округ, где этими делами занимается лично начальник УВД Демин Юрий Вячеславович», — подчеркнул Баранов.