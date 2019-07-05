РИАМО - 5 июл. В Москве сокращается число социально значимых преступлений, таких как разбойные нападения, грабежи и угон автомобилей, заявил на расширенном заседании коллегии ГУ МВД РФ по Москве начальник московской полиции, генерал-лейтенант Олег Баранов.

«Постоянно проводимые работы укрепили положительные тенденции к сокращению числа преступлений по таким социально значимым направлениям, как разбойные нападения, грабежи, кражи из квартир и кражи автомобилей», — сказал Баранов.

В материалах, предоставленных пресс-службой ГУ МВД РФ по Москве, уточняется, что с начала 2019 года число грабежей снизилось на 4,9%, а количество разбоев составило 342, это на 20 меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Число краж из квартир сократилось более чем на 110, число краж транспортных средств сократилось на 229.

Баранов добавил, что важную роль в раскрываемости преступлений играет городская система видеонаблюдения. В этом году с помощью видеокамер раскрыто на 14% больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года.

Также в докладе начальника ГУ МВД РФ по Москве отмечается, что с начала года в столице произошло чуть больше 4 тысяч ДТП, что почти на 2,7% меньше, чем за первые полгода в прошлом году. При этом число погибших в авариях снизилось на 10%.